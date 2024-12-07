فيفي عبده لـ"البوابة نيوز": دوري في العتاولة 2 مختلف وهيكون مفاجأة

قالت النجمة فيفي عبده إنها تواصل تصوير مسلسل العتاولة 2 تصوير العمل استعدادًا للمشاركة في موسم رمضان 2025، وأضافت عبده في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: إنها بدأت تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل منذ خمسة أيام فقط.

وأكدت: “أجسد شخصية سيدة غنية تمتلك عدة محلات في المنطقة نفسها التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا، حيث تساعدهم في تطورات الأحداث وأشارت دوري في الجزء الثاني مختلف و سوف يكون مفاجأة للجميع”.

الجدير بالذكر أن قد شهد الجزء الأول من المسلسل مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم مثل فريدة سيف النصر، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، ومريم الجندي.

العتاولة من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويتوقع الجزء الثاني أن يواصل تقديم أحداث درامية مثيرة ومتجددة، وسط منافسة شرسة في موسم رمضان المقبل.