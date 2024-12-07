الرئاسة السورية تنفي الأنباء المتداولة عن مغادرة الأسد دمشق

نفت الرئاسة السورية اليوم السبت، الأنباء المتداولة عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد للعاصمة دمشق، أو قيامه بزيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

وقالت الرئاسة السورية في بيان أورده التلفزيون السوري "تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخبارا كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى".

وأضاف البيان أن " رئاسة الجمهورية العربية السورية تنفي كل تلك الشائعات، وتنوه إلى غاياتها المفضوحة، وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".

وأكدت الرئاسة السورية - في ختام البيان - أن الرئيس الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق، مشددة على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس بشار الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".