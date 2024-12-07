ضبط 502 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال أسبوع.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر من تحرير 502 مخالفة متنوعة:

7 طن دقيق بلدي معبأ داخل شكائر بيضاء، وطن سماد زراعي

5400 باكو بسكوت تغذيه مدرسيه وضبط 7200 كيس مدون عليه بسكوت ومن الداخل كراتيه سناكس

600 كيس مدون عليه شيبسي بطاطس ومن الداخل معبأ كراتيه

800 كجم دقيق فاخر منتهى الصلاحية، وضبط 360 كجم دقيق بلدي مستودعات، وضبط ١٢٥٠ عبوه مشروب غازي ومواد غذائية منتهيه الصلاحية، وضبط 1043زجاجة مياه غازيه واكياس مقرمشات منتهية الصلاحية، وضبط 960 كجم دقيق بلدي مستودعات

165 كجم جبنة منتهية الصلاحية

56 كجم قطع دجاج وكبد وقوانص فاسده، وضبط 20 كجم لحوم فاسده، وضبط 52 كجم لحوم مفرومه وكبده فاسده، وضبط 119 زجاجة شامبو ومعطرات منتهية الصلاحية، وضبط 160 عبوه مبيدات زراعية مختلفة الاوزان منتهية الصلاحية.



وأسفرت الحملات عن ضبط الآتي :

سيارة نصف نقل محملة بعدد ١٤٠ شيكارة دقيق بلدي معاد نخله ومعبأ في شكائر بيضاء لتضليل رجال الضبط القضائي زنه الواحدة ٥٠ كجم، وذلك طبقا لتقرير المعمل المركزي بشركه مطاحن مصر الوسطى بإجمالي كميه ٧ طن-675 كجم دقيق فاخر منتهى الصلاحية، وذلك بأحد محلات البقاله-125 كجم دقيق فاخر منتهى الصلاحية بأحد المخابز السياحية الغير مرخصه- تجميع دقيق بلدى مستهلكين عدد 12 شيكارة دقيق بلدى مستهلكين زنة الواحدة 30 كجم على احد التريسكلات قبل بيعه بالسوق السوداء- 5400 باكو بسكوت مدون عليه تغذيه مدرسيه ومحظور بيعه في الأسواق -عدد7200 كيس مدون عليه بسكوت ومن الداخل كراتيه سناكس-عدد600 كيس مدون عليه شيبسي بطاطس ومن الداخل معبأ كراتيه-١٢٥٠ عبوه مشروب غازي ومواد غذائية منتهيه الصلاحية (عدد ١٦٧ زجاجه مشروب غازي سعه الزجاجة ١.٥ لتر بإجمالي ٢٥٠ لتر مياه غازيه منتهيه الصلاحية - ٥٥٠ قطعه حلوى وشكولاتة منتهيه الصلاحية - ١٠٠ عبوه بسكويت ويفر منتهيه الصلاحية -عدد ٥٠ كيس سحلب منتهى الصلاحية- ٣٥٠ كيس شيبسي وكرانشى منتهى الصلاحية) 300 عبوه أدوية بيطرية مختلفة الاوزان والاصناف منتهية الصلاحية - 13 كجم ذبح خارج المجزر الحكومي - 32 شكارة زنه الشكارة الواحد 30 كيلو بإجمالي 960 كيلو جرام-16كجم اوراك دجاج وكبده وقوانص فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري وذلك بأحد محلات بيع الدواجن-20 كجم لحوم فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري بأحد محلات الجزارة بدائرة مركز ثان- 119 زجاجة شامبو ومعطرات منتهية الصلاحية- 165كجم جبنه ومكرونة منتهية الصلاحية وغير صالحه -750قطعه سلع غذائية منتهية الصلاحية - ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية عدد 50 عبوه مختلفة الاوزان -ضبط مبيدات زراعية عدد 110 عبوة وأكياس منتهية الصلاحية - 27 كجم قطع دجاج وكبد وقوانص فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري وذلك بأحد محلات بيع الدواجن- كميه من السلع الغذائية بإجمالي عدد 29 علبه مربى وعدد 20 كيس صلصه طماطم وعدد 93 عبوة مسحوق ومنظفات منتهى الصلاحية - ضبط كميه من سماد الكيماوي مدعم من قبل الدولة بإجمالي 20 شكارة قبل بيعه في السوق السوداء - 13كجم قطع دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحه- 52 كجم لحوم مفرومه وكبده فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي والحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري داخل ثلاثة مطاعم مختلفين- سلع غذائية منتهية الصلاحيه1043زجاجة مياه غازيه واكياس مقرمشات كما تم تحرير عدد 300 محضر في مجال المخابز ما بين تصرف وتجميع دقيق محضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم وجود ميزان محضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن.

كما جرى المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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