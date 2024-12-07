نائب المحافظ تتفقد القافلة التنموية الشاملة بمركز الواحات البحرية.. صور

شهدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية زوجات ضباط الشرطة واسرهم مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدعم الخدمات الصحية والتنموية المقدمة لأهالي الواحات البحرية وتكثيف تنظيم القوافل العلاجية.

تفقدت نائب المحافظ القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمستشفى الواحات المركزي بالجيزة وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "ايد فى ايد" .

وأشارت نائب المحافظ ان القافلة شملت تخصصات "نساء، رمد، باطنة، عظام" وقد تمكنت من توقيع الكشف الطبي علي 445 حالة وتسليم 30 نظارة طبية بالإضافة إلى تحويل 4 من حالات علاج جراحة الاورام للمستشفيات المتخصصة وقد تم توزيع الأدوية للحالات المرضية بالمجان وتستمر فعالياتها حتي غدا السبت.

وأشارت هند عبد الحليم ان القافلة التنموية تضمنت تنظيم يوم ترفيهي في ببيت ثقافة الباويطي لعدد (51) طفلاُ وطفلة من ذوي الهمم حيث تم توزيع الهدايا والألعاب علي الأطفال بمشاركة الأمهات البديلات والمشرفات .

كما تضمنت الاحتفالية التى أقيمت برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ووزارة الثقافة عدداً من الفقرات الفنية للترفيه وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال، والتى شملت عرضا للفنون .

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها بالتواجد فى مثل تلك الفعاليات وسط الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم مؤكداً على أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطى عملية واضحة فى مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا.

حضر الفعاليات الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية والدكتورة رشا كامل رئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة واسرهم، و الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور كرم ربيع مدير عام ثقافة الجيزة والدكتورة لميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد.