وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة.. ويفتتح مقر فرع توثيق (صور)

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل مبنى محكمة جنوب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حيث كان فى استقباله بديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ.

جاء ذلك نفاذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، وعقب ذلك توجه وزير العدل إلى مبنى محكمة استئناف المنصورة، وعقد لقاء مع المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.

وأجرى وزير العدل يرافقه الحاضرون بجولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، حيث تفقد المبني بعد رفع كفاءته التي شملت المبنى بالكامل والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية والأسرة وغرف المداولة، كما تفقد سيادته المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب رؤساء ووكلاء النيابة.

وتفقد وزير العدل استراحة القضاة، كما تفقد استراحة السادة المحامين بعد تجديدها، كما التقى عددًا من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، حيث أكد وزير العدل على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.

كما افتتح المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.

وعقد وزير العدل لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، ومساعدي الوزير المعنيين، والمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، والمستشار رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية، والمستشار رئيس محكمة المنصورة الإقتصادية، ومحامي عام أول نيابات استئناف المنصورة، ومحامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، ومحامي عام أول نيابة جنوب المنصورة، و محامى عام نيابة شمال المنصورة، ومحامى عام اول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة وفى اللقاء أكد المستشار عدنان فنجرى على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائمًا.

كما التقى وزير العدل بأعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة الدقهلية، وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم.

وفي ختام الجولة استمع وزير العدل إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.



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