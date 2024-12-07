عمرو خليل يكشف أهمية اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والدنمارك

قال الإعلامي عمرو خليل، موفد قناة القاهرة الإخبارية في كوبنهاجن، إنه جرى توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي المشتركة بين مصر والدنمارك، والتي تعمل عليها الطرفين منذ فترة ليست بالقصيرة، وهي تتويج للتعاون والتواصل والتنسيق الدبلوماسي والرسمي بين القاهرة وكوبنهاجن خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذه الاتفاقية وقعها رئيسة وزراء الدنمارك والرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، وهي تتويج للعلاقات المتميزة بين البلدين، وستكون لها كبير الأثر في توطيد أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، كما جرى توقيع 3 اتفاقيات تفاهم بين مصر والدنمارك فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والشق الدبلوماسي بين البلدين.



ولفت أنه في البداية كانت هناك كلمة لرئيس الوزراء الدنماركية والتي أشارت إلى أهمية مصر للاتحاد الأوروبي والدنمارك، ووجهت التحية والتقدير للرئيس المصري والدور الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط فيما يتعلق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار.