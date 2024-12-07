وزير العدل يلتقي بقضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالدقهلية

عقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءا اليوم السبت مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، و مساعدى الوزير المعنيين، ورئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، و رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية، و رئيس محكمة المنصورة الإقتصادية، و محامي عام أول نيابات استئناف المنصورة, و محامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، و محامي عام أول نيابة جنوب المنصورة، و محامى عام نيابة شمال المنصورة، ومحامى عام اول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و الدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ.

وفى اللقاء أكد وزير العدل على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائماً وذلك نفاذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية.

كما التقى بأعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة الدقهلية وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم .

وكان وزير العدل قد توجه اليوم لمبنى محكمة استئناف المنصورة ، وعقد لقاء مع رئيس محكمة استئناف المنصورة، و المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.

كما قام يرافقه الحاضرون بجولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، حيث تفقد المبني بعد رفع كفاءته التي شملت المبنى بالكامل والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية و الأسرة وغرف المداولة، كما تفقد المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب رؤساء ووكلاء النيابة، وتفقد استراحة القضاة، كما تفقد استراحة المحامين بعد تجديدها.

كما التقى عدداً من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.

كما افتتح مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع ، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.

وفي ختام الجولة استمع وزير العدل إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.

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