عودة محمد شريف.. الخليج يسقط أمام الاتفاق في الدوري السعودي

تلقى فريق الخليج والذي يلعب له المحترف المصري محمد شريف، هزيمة مؤلمة أمام نظيره الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الخليج، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024/2025.

افتتح الخليج التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق مهاجمه خالد ناري، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

لكن الاتفاق رد سريعاً في الوقت بدل الضائع، حيث سجل الهولندي جورجينيو فاينالدوم هدف التعادل في الدقيقة 45+6، ثم أضاف عبدالله رديف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 83، ليقلب الموازين وينقض على ثلاث نقاط ثمينة.

مشاركة محمد شريف

ورغم أن محمد شريف، مهاجم الفريق المصري الدولي، تواجد على مقاعد البدلاء، إلا أنه شارك في الدقيقة 88 من المباراة، وذلك للمرة الأولى عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

وبذلك، خاض محمد شريف المباراة الثالثة هذا الموسم مع الخليج في الدوري السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الخليج عند 19 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.