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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يدعو رئيسة وزراء الدنمارك لزيارة مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس السيسي الدعوة لرئيسة وزراء الدنمارك لزيارة مصر قائلاً:" أتطلع للترحيب بكم فى مصر بما يسهم فى توطيد أواصر الصداقة الممتدة، التي تجمع شعبينا وبلدينا"

‎والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بالسيدة "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها  الرئيس إلى الدنمارك، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.
‎وقد عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك.
 

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