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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب النني.. تشكيل الجزيرة أمام كلباء في دوري أدنوك

محمد النني
محمد النني
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يستعد فريق الجزيرة الإماراتي والذى يلعب له المحترف المصري محمد النني  لملاقاة فريق كلباء في إطار منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب، وقد أعلن الجهاز الفني للفريق عن التشكيل الرسمي للمباراة، والذي جاء على النحو التالي:

تشكيل فريق الجزيرة الإماراتي:

حارس المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد ربيع، خليفة مبارك، محمد العطاس، ريتشارد أكونور

الوسط: جاي دي جيوسينز، مامادو كوليبالي، عمر تراوري، نبيل فقير، برونو دي أوليفيرا

الهجوم: رامون مييريز

ويغيب محمد النني عن قائمة الفريق و يخوض الجزيرة المباراة بروح معنوية عالية، و بتشكيلة تضم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يسعون لتحقيق أفضل نتيجة على أرضهم.

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