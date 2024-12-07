منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية للعاملين بقطاع التفتيش والإدارات الهندسية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي التاسع عشر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة صباح غداً الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 وذلك بتنفيذ 4 دورات تدريبية .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف في مجال التفتيش على أعمال البناء من خلال جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان ومن المستهدف تدريب 28 متدرب من العاملين بقطاعات وإدارات التفتيش بالمحافظات وهو برنامج جرى اعداده بنموذج Agile جديد و سريع لتلبية احتياجات المحافظات و ليكون مركز التنمية المحلية بسقارة أداة التأهيل للمسار الوظيفة بالإدارة المحلية فى مصر.

واستعرضت أ.د منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع أ.د عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير و التحول الرقمى خطة بناء الإنسان المصرى فى وزارة التنمية المحلية و التسجيل بمبادرة " بداية " التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية فى مصر، كما ناقشت أنشطة و آليات التقييم لبرنامج إعداد قادة المستقبل الجزء الأول حيث يبلغ عدد المشاركين 66 متدرب من مختلف المحافظات ، و سيكون الجزء الثانى من البرنامج مخرج من مخرجات الجزء الأول و ليس مجرد استكمال لتطبيق تقييم غير تقليدى فى هذا البرنامج لأول مرة.

وأوضحت د.منال عوض أنه سيتم تنفيذ برنامجين لتنمية المهارات الوظيفية للمهندسين الجدد في الإدارات الهندسية والمهندسين في بعض المجالات التخصصية ( ميكانيكا ، كهرباء ، تكنولوجيا معلومات، زراعة ) ومن المقرر أن يستفيد من البرنامجين للمهندسين المتعاقدين بمحافظة القليوبية والمخطط تدريب 78 مهندساً .

وأكدت د.منال عوض على الاهتمام الذي توليه لتأهيل ورفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وتوفير أحدث البرامج والخبرات التدريبية لهم في مركز سقارة للتدريب بما يساهم في تحسين الخدمات.