الرئاسة السورية: بشار الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق

أعلنت الرئاسة السورية، قيام بعض وسائل الإعلام الأجنبية بنشر شائعات و أخبارًا كاذبة حول مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد العاصمة السورية دمشق، أو قيامه بزيارات خاطفة لدولة أو أخرى، وأكدت الرئاسة السورية نفيها كل تلك الشائعات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية اليوم السبت.

وأشارت الرئاسة السورية إلى وجود غايات مفضوحة لوسائل الإعلام الأجنبية ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية.

كما أكدت الرئاسة السورية، أن الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من عاصمة البلاد دمشق. وشددت على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس السوري تصدر من منصات رئاسة البلاد والإعلام الوطني السوري.