وزير الرياضة يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بين منتخبي بني سويف والقليوبية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكان منتخب القليوبية وصل للنهائي بعد فوزه بالترتيب علي منتخبات القاهرة، دمياط، السويس، والوادي الجديد، بينما تأهل منتخب بني سويف للنهائي بعد فوزه بالترتيب علي منتخبات كابيتانو، أسيوط، قنا، الإسماعيلية.



بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، السيد توماس شتراوس مدير عام شركة توتال انرجيز إيجبيت، رشا جلال مدير عام التسويق بتوتال، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية وقدامي اللاعبين، وقيادات المحافظات والشباب والرياضة.



تُقام النسخة العاشرة بالتعاون مع توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق، ويحصل صاحب المركز الأول علي (200) ألف، المركز الثاني (150) ألف، والمركز الثالث (100) ألف، بينما يحصل الرابع علي (50) ألف، خلاف المبالغ التي تتحصل عليها الفرق من النقاط بالمحافظات.



وكان منتخب القليوبية وصل للنهائي بعد فوزه بالترتيب علي منتخبات القاهرة، دمياط، السويس، والوادي الجديد، بينما تأهل منتخب بني سويف للنهائي بعد فوزه بالترتيب علي منتخبات كابيتانو، أسيوط، قنا، الإسماعيلية.



في بداية كلمته، عبّر عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للرياضة والشباب في مصر ولرعاية سيادته الكريمة للنسخة الحالية من البطولة، وكذلك الشكر والتقدير لشركة "توتال إنرجيز" على تعاونها المثمر ومساهمتها في تطوير دوري مراكز الشباب، وكذلك الشكر للسادة المحافظين والمدربين والزملاء بالوزارة وكل من ساهم في إنجاح النسخة العاشرة من الدوري.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل مراكز الشباب إلى منصات شاملة تخدم جميع فئات المجتمع، من خلال تنظيم فعاليات وبرامج متكاملة، لافتاً إلي أن هناك توجهًا مستمرًا لتحديث البنية التحتية لمراكز الشباب وتزويدها بالإمكانيات الحديثة لتوفير بيئة ملائمة للشباب.



وأشار وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن شكره وتقديره للجنة المنظمة للدوري بالوزارة، ولشركة توتال على دعمها لتنفيذ هذا المشروع الرياضي المهم، وأكد على أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية.



من جانبه، عبر السيد توماس شتراوس مدير عام شركة توتال انرجيز إيجبيت، عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة في مصر، الدكتور أشرف صبحي، على تعاونه ودعمه لتنفيذ هذا المشروع الرياضي المهم، مؤكدًا أن هذا التعاون بين الشركة ووزارة الشباب والرياضة يعكس الروابط القوية بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر.

وأضاف: "دوري مراكز الشباب يعد منصة متكاملة لتطوير واكتشاف المواهب الشابة، سنعلن عن جوائز لأفضل حارس وهداف البطولة وأفضل لاعب، بالإضافة إلي رجل المباراة النهائية".



وحصد منتخب الوادي الجديد المركز الثالث ومنتخب الإسماعيلية المركز الرابع.