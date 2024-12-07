المبعوثة الأمريكية لـ "البوابة نيوز": الدين شيء إيجابي إذا استخدم لنشر التفاهم

السبت 07/ديسمبر/2024 - 05:19 م

نظمت السفارة الامريكية بالقاهرة لقاء مع السفيرة ديبورا ليبشتات المبعوثة الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية وذلك خلال الزيارة الحالية التي تقوم بها إلى مصر.

وحول زيارتها لمصر والمباحثات التي اجرتها مع المسئولين وكذلك جولاتها، قالت انزيارتي لمصر تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتيتمتد لعقود عديدة.

وقالت السفيرة ديبورا ليبشتات، ان هذه هي الزيارة الاولى لها إلى مصر ، معربة عنإعجابها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي قامت بزيارتها، موضحة انها زارت نحو 30 دولة منها المغرب، وتونس، وجنوب إفريقيا،و الإمارات و السعودية، وهذه هي الزيارةالأولى لمصر، مضيفة"كنت أرغب في زيارتها كجزء من مهمتي العالمية".

وردا على سؤال لـ " البوابة نيوز" حول رؤيتها بشان احتضان مصر لآلاف اللاجئين من مختلف الجنسيات والأديان وكذلك الوحدة الوطنية في مصر وتعايش الأديان، قالت"الدين يمكن أن يكون شيئًا إيجابيًا للغاية إذا استُخدم لنشر التفاهم.

وأشادت بجهود مصر لتطوير الإرث الثقافي والديني من خلال ترميم عدد من المتاحفوالمعابد والكنائس وكذلك المساجد، لافتة إلى انها قامت بزيارة بعض من تلك التي تمتطويرها . قائلة " إنه أمر يُثني عليه الجميع" وهي أماكن ذو أهمية تاريخية كبيرة تمتدلأكثر من 900 عام.

وأكدت أن مصر لديها تاريخ غني بالتنوع الديني يمكن أن يقدم دروسًا للعالم، فهي مهدللحضارات ومركز للأديان، بجانب التاريخ الغني الذي تمتلكونه في مصر يمتد منالفراعنة إلى اليوم.

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