السيسي: رحبنا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد بالمنطقة

قال الرئيس السيسي: "تناولنا أيضا الوضع في لبنان حيث رحبنا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وأكدنا أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد في المنطقة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمكين الجيش اللبنانى، من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية".

‎والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بالسيدة "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.

‎وقد عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك.