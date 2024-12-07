اعترافات صادمة لقاتل نجله وفصل رأسه عن جسده بمساعدة شقيقه بالفيوم

قررت نيابة سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم، برئاسة أحمد عصمت، رئيس النيابة، وطارق أبو الليل مدير النيابه، وسكرتارية إيمن القويضي، وأحمد خاطر، حبس كل من "عبد التواب .ع" 50عاما، ونجله "اسلام عبد التواب" 24 عاما، المتهمين بقتل "يوسف عبد التواب " 20عاما، نجل الاول، وشقيق الثاني، 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

واعترفا الأب المتهم بتفاصيل قتله ابنه قائلا بأنه أرهقه بسبب تصرفاته المشينة وسلوكه السيئ، وادمانه المواد المخدرة والتعدي الدائم عليه وعلي امه وأشقائة فقررت التخلص منه ، واضاف المتهم الأول بأنه قام بتقييده من اليدين والقدمين، بمساعدة نجله الأكبر ، وطعنه بساطور وقام بفصل رأسه عن جسده.

وطلب من نجله المتهم الثاني إحضار سجاده وقام بلفه داخلها، ومن ثم إلقاء الجثه والرأس وإداة الجريمة "ساطور" ببحر الرفيع بدائرة مركز سنورس .

بداية الكشف عن جريمة الاب بمشاركة نجله الأكبر كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة سنورس بالعثور على جثة طافيه ببحر الرفيع بدائرة المركز ، انتقلت قوات الأمن لفحص موقع العثور على الجثة ليفاجئ الجميع بعد إنتشال الجثمان بدون رأس، ما يؤكد وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور شكل اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز ومعاونيه للوقوف على ملابسات الجريمة، حيث تم تحديد هوية المجني عليه ويدعى “يوسف عبد التواب السيد علي”، يبلغ من العمر 20 عاما، يعمل حلاقا بصالون حلاقه بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات الى ان الشاب كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة على حسب ادعاء والده ودائم الخلافات مع أسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيء، وديونه الكثيره ومطالبة الديانه لاسرته، مما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.

وتبين انا مرتكب الواقعه هو الأب ويدعى "عبد. ا. ع" يبلغ من العمر 50 عاما، وقام بقتله بمساعدة ابنه الأكبر ويدعى" إسلام. ع. ا. ع" عمرعا 24 عاما وبمواجهته بجريمة قتل ابنه اعترف الأب بإرتكاب الواقعة بمفرده في محاوله لإخفاء اشتراك نجله الأكبر في الواقعه.

وأكد الاب أنه قام بقتل نجله بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة وانه دائم التعدي على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات علاوة على الشكوى المستمرة من الجيران له بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.

وعليه تحرر محضر رقم ٤٤٩٦/ إدارى سنورس لسنة ٢٠٢٤ ، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة واستدعاء أسرته للتحقيق.