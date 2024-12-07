رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يُقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم السبت، أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أقال رئيس الحكومة، أبولينير كيليم دو تامبيلا، من مهام منصبه دون إبداء أسباب.

وقال تراوري في مرسوم رئاسي وقعه يوم أمس "جرى إنهاء مهام رئيس الوزراء"، مضيفا أن "أعضاء الحكومة المنحلة سيقومون بتسيير الأعمال إلى أن تشكل حكومة جديدة"، وفقا لما نقلت الصحيفة.

وأشارت "لوموند" إلى أن رئيس الحكومة، أبولينير كيليم دو تامبيلا، عين في منصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2022 بعد الانقلاب الذي قام به إبراهيم تراوري وقاد ثلاث حكومات متعاقبة.

جدير بالذكر أن بوركينا فاسو غرقت في حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ بداية عام 2022 عندما استولى اللفتنانت كولونيل بول هنري ساندواجو داميبا على السلطة في انقلاب ضد الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، وأطيح بداميبا في انقلاب ثان بعد ثمانية أشهر قاده الكابتن إبراهيم تراوري الذي لا يزال في السلطة.

وتواجه بوركينا فاسو أيضا العديد من الهجمات من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة ونزح منها يقرب من 2 مليون شخص بسبب هذا الصراع، وتسببت أعمال العنف الإرهابية هذه في مقتل أكثر من 26 ألف شخص في بوركينا فاسو منذ عام 2015 بين مدنيين وعسكريين، بينهم أكثر من 13 ألفا و500 شخص منذ إنقلاب سبتمبر 2022، وفقا لمنظمة "أكليد" غير الحكومية المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات في جميع أنحاء العالم.