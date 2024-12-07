تريزيجيه vs أحمد عبد القادر في الجولة 11 من دوري نجوم قطر

تقام في هذه اللحظات مباراة بين فريق قطر الذى يلعب له المحترف المصري أحمد عبد القادر وفريق الريان، والذي يلعب المحترف المصري تريزيجيه ضمن منافسات الجولة 11 من دوري نجوم قطر للموسم الجاري.

يتواجد أحمد عبد القادر أساسيًا في تشكيل قطر أمام الريان، كما يبدأ محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي للرهيب.

شهدت المباراة بداية مثيرة حيث سجل فريق الريان أول أهداف اللقاء في الدقيقة 6 من الشوط الأول، بتوقيع اللاعب روجر جيديس.

يواصل الفريقان المنافسة بقوة لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة ضمن سباق الدوري القطري، في ظل سعي كل فريق لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

تشكيل فريق الريان

حراسة المرمى: دي سارت

الدفاع: حازم أحمد، مراد ناجي، فد يونس

الوسط: جيديس، تريزيجيه، عبد العزيز حاتم، ديفيد جارسيا

الهجوم: بن شرقي، تميم منصور، بيريرا

تشكيل فريق قطر

حراسة المرمى: معتصم ماجد

الدفاع: ساندا، عمر أحمد، أحمد عبد القادر

الوسط: كارلوس فينيسيوس، بدر بانون، علي مال

الهجوم: عيسى أحمد، جاسم أحمد بن مالانجو، مارتينيز

النتيجة الحالية: الريان 1 - 0 قطر (الدقيقة 6)

اللقاء يعد من المباريات المهمة في الدوري القطري، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.