السيسي يؤكد ضرورة النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية في غزة

قال الرئيس السيسي تطرقنا مع رئيسة وزراء الدنمارك إلى الوضع الإنساني الكارثي، فى قطاع غزة وأكدنا ضرورة النفاذ الكامل و الآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل واستعرضت الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، وآخرها المؤتمر الوزارى الذي عقد بالقاهرة يوم 2 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، لحشد الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة.

‎والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بـ"ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.



‎وقد عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك.

