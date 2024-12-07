أمل الحناوي: هناك صراعات متزايدة بالشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل الغاشمة بغزة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن هناك صراعات متزايدة تهز منطقة الشرق الأوسط التي تعيش واقعًا مريرًا في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والذي أفقد استمرارها أي أمل نحو إنهاء أعمال القتل اليومية للشعب الفلسطيني البريء.

وأضافت «الحناوي» خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، :«رغم النجاح المحدود لوقف إطلاق النار بلبنان إلا أن تمدد النزاع بالإقليم مازال يلوح في الأفق، والاضطراب ينتقل إلى الداخل السوري ليكتب فصلًا جديدًا من أزمات الشرق الأوسط التي لا تنتهي، موضحة أن رغبة الانتقامية لما حدث في السابع من أكتوبر العام الماضي تحولت إلى غاية للسيطرة على مقدرات الشعوب العربية في فلسطين ولبنان وما بعدهما بما يتماشى مع مصالح تل أبيب في المنطقة وخططتها للشرق الأوسط الجديد.

أوضحت أننا على أعتاب عام جديد ومازال المشهد الأكثر قتامتًا هو المسيطر على الأجواء الإقليمية والدولية خاصة مع تعنت الإسرائيلي مع أي مقترحات للحل السياسي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لتدفع المنطقة بأكملها ثمن عدم الاستقرار التي تسببه إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا.