محافظ الجيزة: تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية الاثنين المقبل

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إنه في إطار التنسيق الدوري مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فقد تم الاتفاق على تشغيل سوق جديد لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتي تحظي بمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء



تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بشارع السوق الجديد بحي العمرانية للوقوف على التجهيزات اللازمة قبل بدء أعمال تشغيله يوم الاثنين الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٤.



وقد كلف المهندس عادل النجار رئيس حي العمرانية بمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.



وأشار النجار إلى أن السوق الجديد سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة ورافقه المحافظ في الجولة و محمد نور القائم بأعمال السكرتير المساعد للمحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واحمد جلال رئيس حي العمرانية.