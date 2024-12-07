قتل ابنته لشكه في سلوكها.. إحالة أوراق عامل بالفيوم للمفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم، بإحالة أوراق المتهم «م .س » عامل خدمات نوعيه بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل ابنته المجني عليها «ن .م »، نظرا لشكه في سلوكها ، وذلك بقرية منشاة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، وحددت جلسة دور الانعقاد في الأول من شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر ، بعثور أهالى قرية منشأة عبدالله على جثة لفتاة تدعى نورا مقتولة وملقاه بجوار منزل والدها بمنطقة الأربعين.جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم التحريات بمديرية أمن الفيوم، والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، حيث كشفت التحريات أن دوافع مقتل سيدة مطلقة بقرية منشأة عبد الله يرجع لسوء سلوكها، ومعايرة الجيران لأسرتها وعدم قدرتهم على تقويمها، وخلافاتها المستمرة مع أسرتها.

جرى نقل جثة الفتاة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، و أخطرت نيابة المركز والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيلة ومباشرة التحقيقات.