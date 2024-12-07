ارتفاع عدد مستخدمي "Meta AI" إلى 600 مليون مستخدم شهرياً

أفاد مارك زوكربيرج، بأن عدد مستخدمي Meta AI وصل إلى ما يقرب من" 600 مليون مستخدم شهريًا، حيث تخطى Meta AI، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر الماضي إلى 500 مليون مستخدم.

وجاء التحديث مع إصدار أحدث طراز Llama 3.3 70B من Meta، ووفقا Meta، فإن أحدث طراز نصي "لديه أداء مشابه لطراز Llama 3.1 405B"، وكانت تكلفته بسيطة، ونشر أحمد الدحل، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في Meta، مخططا على X كشف أن Llama 3.3 سجل أعلى من المعايير مقارنة بـ Gemini Pro 1.5 من Google وGPT-4o من OpenAI.

وأوضح زوكربيرج باختصار إلى هذا الإصدار الرئيسي، حيث تحدث زوكربيرج في مقطع فيديو تمت مشاركته على إنستجرام: "المحطة التالية هي Llama 4"، بعد الإشارة إلى أن إصدار 3.3 كان "آخر تحديث كبير للذكاء الاصطناعي لهذا العام"، وكان زوكربيرج حتى الآن صامتا إلى حد ما بخصوص ما ينتظر Llama 4، على الرغم من أنه قدم بعض التلميحات.

وذكر الرئيس التنفيذي في وقت ماضي في ذلك العام ، إن النموذج كان يجري تدريبه على مجموعة تضم أكثر من 100000 جهاز H100 مع توقع إصدار أحد نماذج Llama 4 "الأصغر" "في وقت ما في أوائل العام المقبل".