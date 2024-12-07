السيسي: نقدر دعم الدنمارك لمصر للحفاظ على أمننا المائي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : أغتنم هذه الفرصة، لكى أعرب عن تقديرى لتفهم ودعم الدنمارك لمصر، للحفاظ على أمنها المائى بما يمثله من أولوية وجودية.. في ضوء الندرة المائية الشديدة، التي تعانى منها مصر

‎والتقى الرئيس السيسي اليوم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.

‎كما عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك.