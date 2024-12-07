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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

لامين يامال
لامين يامال
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أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة،  التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة ريال بيتيس، المقرر إقامتها على ملعب "بينيتو فيامارين" الخاص بريال بيتيس.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات خلال الموسم الجاري.

يحتل ريال بيتيس المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ويطمح لتحسين ترتيبه والاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

التشكيل الرسمي لبرشلونة

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، أولمو، كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي

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