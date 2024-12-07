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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد العوضي يواصل تصوير فهد البطل ..صور

أحمد العوضي من كواليس
أحمد العوضي من كواليس فهد البطل
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يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد فهد البطل استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل

نشر العوضي عبر صفحته الشخصية فيس بوك صور له من كواليس المسلسل وظهر فيها داخل أحدي المناطق الخارجية وعلق عليها قائلاً “العربية محمله واحنا محملين اصول احلي مسا علي كل اخوات فهد البطل ”

تدور أحداث فهد البطل حول شخصية "فهد"، الذي يتهم في قضية قتل ويبدأ رحلة صعبة لإثبات براءته، مما يضيف طابعًا مشوقًا ودراميًا للعمل. 

من المتوقع أن تتناول الأحداث موضوعات مثل العدالة والصراع الشخصي مع النظام. 

يشارك في البطولة مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، عزت زين، نسرين أمين، أحمد ماجد، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

 

الفنان أحمد العوضى فهد البطل البوابة نيوز