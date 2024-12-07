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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بعدد من شوارع مدينة مسير

ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025

رصف شوارع مدينة مسير
رصف شوارع مدينة مسير
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف شارع داير الناحية بطول 1000 متر وعرض 7 أمتار، وشارع مسجد الخياط بطول 200 متر وعرض 8 متر، فضلًا عن أعمال ربط طريق داير الناحية بمدخل مدينة مسير، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025، تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، وإستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ كفرالشيخ يتابع منظومة الرصف في مدينة مسير رصف شوارع مدينة مسير