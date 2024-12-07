السيسي: اتفقت مع رئيسة وزراء الدنمارك على تنفيذ محاور الإعلان المشترك

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اللقاء مع رئيسة وزراء الدنمارك شهد مباحثات موسعة بحضور الوفدين وتفاهما مشتركا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدين، السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية على النحو الذي يتبلور في التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع مته فريدريكسن، رئيس وزراء الدنمارك، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه تم التوقيع على عدد من المذكرات التفاهم، لافتًا إلى أنه اتفق مع رئيسة الوزراء على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك الذي سيسهم في دفع كافة أطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وتابع الرئيس: «على رأس هذه المحاور النقل البحري والطاقة والتحول الأخضر والصحة والبحث العلمي، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الهجرة والتصحر».

وواصل: «أغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن تقديري لتفهم الدعم الدنماركي لمصر للحفاظ على أمنها المائي، مما يصير أولوية وجودية في ضوء الندرة المائية التي تعاني منها مصر».