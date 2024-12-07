تكريم أعضاء الفرق المسرحية لمجلس التعاون الخليجي بمهرجان الكويت.. صور

شهد مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 24، والذي يقام خلال الفترة من4 وحتى 12 ديسمبر الجاري ، تكريم أعضاء الفرق المسرحية الأهلية الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في احتفالية مميزة، بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس اللجنة ونظير جهود أعضائها في دعم الفن المسرحي الخليجي وترسيخ التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء.

وجرى خلال الاحتفالية التي تأتي ضمن المهرجان الذي يرعاه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري استعراض الاستراتيجية المستقبلية للمهرجان الخليجي والتي تهدف إلى تعزيز الحراك المسرحي في دول الخليج ودعم الفرق المسرحية الأهلية من خلال تقديم برامج تدريبية وفعاليات تسهم في تطوير الأداء المسرحي.

وأكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورئيس المهرجان مساعد الزامل في كلمة القاها خلال الحفل ممثلا عن راعي المهرجان الوزير المطيري على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في الارتقاء بالحركة المسرحية الخليجية مبينا ان هذه الاحتفالية تحمل الكثير من المشاعر والامتنان تجاه مؤسسي هذا المهرجان وأعضاء اللجنة الدائمة.

وأشاد الزامل بمن ساهموا في بناء هذا المشروع واستمراريته طوال أربعة عقود وبجهود رواد المسرح الخليجي الذين ناضلوا ليكون هذا المهرجان حاضرا دائما على الساحة الفنية الخليجية.

وأضاف الزامل "علاقتنا باللجنة ليست مجرد مسؤولية بل علاقة حب وتقدير وامتنان لا حدود له وإن ما قدمتموه طوال السنوات الماضية يستحق التكريم".

وأكد الزامل على أهمية مواكبة المسرح الخليجي للتوجهات المستقبلية لدول المنطقة مع الحفاظ على القيم الفنية والثقافية التي تمثل الهوية الخليجية مشيدا بالمقترحات والأفكار التي تقدمها اللجنة الدائمة وأعضاؤها.

وتطرق لزامل إلى جدول الاحتفالية مشيرا إلى أنه سيشمل محطتين رئيسيتين الأولى يقدمها نوح الجمعان رئيس لجنة البرمجة والتخطيط من المملكة العربية السعودية الذي سيستعرض استراتيجية دائمة لأعمال اللجنة أما المحطة الثانية فسيتولاها جاسم العالي الأمين المالي للجنة الذي سيعرض أفكارا استراتيجية تتعلق بالاستثمار في المسرح وربطه بالواقع السياحي والاقتصادي لدول الخليج.

بدوره قال رئيس اللجنة خالد الرويعي في كلمته أن اللجنة الدائمة ارتأت بالتعاون مع أعضائها وضع استراتيجية جديدة للأعوام المقبلة تهدف إلى تنويع برامجها ومناشطها واتفاقياتها وعدم حصر دورها في تنظيم مهرجان المسرح الخليجي فقط.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية التي تقدم كمسودة خلال هذا الحفل تحتاج إلى أفكار وآراء الحضور لتطويرها بما يحقق المصلحة العامة ويضمن استمرارية العمل الثقافي والمسرحي.

وأشار الرويعي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحليلا أعمق للوضع الحالي للمسرح الخليجي بالتعاون مع الجهات الثقافية المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى رؤية واضحة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتشمل هذه الأهداف توفير دعم مالي وتدريب متخصص وترسيخ ثقافة المسرح لدى الجماهير الخليجية بما يعزز استدامة القطاع.

وأضاف أن المسرح الخليجي يشهد تطورا ملحوظا في مجالات عدة منها النصوص المسرحية والإخراج والدعم المؤسسي مشيدا بالجهود التي أسهمت في الارتقاء بجودة النصوص المسرحية والتي أصبحت تركز بشكل أكبر على القضايا والاجتماعية والوطنية مع الحفاظ على الهوية الثقافية لدول الخليج.

كما لفت الرويعي إلى دور التقنيات الحديثة في تحسين الإنتاج المسرحي حيث استفاد المخرجون من التطورات في الفنون البصرية لتقديم عروض مسرحية متقدمة.

وأكد أن المهرجانات المسرحية والفعاليات الثقافية تعد من أهم الوسائل لتعزيز دور المسرح في المشهد الثقافي الخليجي.

كما أكد على أهمية العمل المشترك لتطوير قطاع المسرح الخليجي مشيرا إلى أن التحديات المشتركة والمتفاوتة بين الدول الخليجية تتطلب استراتيجيات مبتكرة لمواجهتها وضمان استدامة التطور المسرحي.

وتم خلال الحفل عرض مسودة الخطة الاستراتيجية وقدمها نوح الجمعان الذي استعرض جزءا من تحليل الواقع الحالي للمسرح الخليجي والتحديات المشتركة والأهداف الاستراتيجية لتطوير المسرح وبرامج التدريب وتطوير المهارات ومفاتيح اطلاق موسم مسرحي ناجح فيما قدم جاسم العالي رؤية اللجنة الاقتصادية والسياحية للمسرح.

كما تم تقديم فيلم خاص من اللجنة عن الفرق المسرحية وعن الرعيل الأول من الفنانين المسرحيين وجهودهم وعملهم الدؤوب وتخلل الفيلم كلمات من أعضاء اللجنة عن أهمية اجتماعات المسرحيين وضمهم في بيئة حاضنة وداعمة.

وجرى خلال الحفل تكريم عدد من الرواد المسرحيين والرعيل الأول وهم إبراهيم إسماعيل وإبراهيم الصلال ومحمد المنصور وعبدالله غلوم وصالح الغريب والدكتور خالد رمضان وتكريم أعضاء اللجنة من مختلف دول الخليج كما كرم أعضاء اللجنة الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل.

يذكر ان الكويت كانت منبعا لانطلاق مهرجان المسرح الخليجي عام 1988 الذي جاء تتويجا لأهم مشاريع اللجنة التي تأسست عام 1984