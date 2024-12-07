السيسي: بحثنا مع الدنمارك تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد شهد لقائي مع رئيسة الوزراء الدنماركية والمباحثات الموسعة بحضور الوفدين تفاهماً مشتركاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية على النحو الذي تبلور في التوقيع على الإعلان المشترك، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وإطلاق مجلس مجلس الأعمال المصري الدنماركي والتوقيع على عدد من المذكرات.

‎والتقى الرئيس السيسي اليوم، في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بـ"ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.

‎وقد عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك.