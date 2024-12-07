تفاصيل زيارة زراعة النواب الميدانية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ

اختتمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، زيارتها الميدانية إلى محافظتي الغربية وكفر الشيخ، لتفقد عدد من التحديات التى تواجه المزارعين والصيادين.



وأكد النائب هشام الحصري، أن اللجنة تستهدف من تلك الزيارات الميدانية الوقوف علي حجم التحديات والمشكلات التى تواجه التوسع في الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى.



وأضاف، أن اللجنة سوف تعد تقريراً عن ملاحظاتها بشأن الزيارة، ثم تستكمل مناقشة موضوعات الزيارة في اجتماعات اللجنة المقبلة، في حضور الوزراء وكافة المسئولين المعنيين، وذلك بهدف الوصول إلي التوصيات اللازمة لمواجهة تلك التحديات التى تواجه المزارعين والصيادين.



وتابع، أن اللجنة تضع في أولويات عملها دعم المزارعين والصيادين والمربين وتذليل أى عقبات أمامهم، بهدف زيادة حجم الإنتاج تماشيا مع توجهات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وتوفير العملة الأجنبية.



وشهدت الزيارة، عدد من اللقاءات مع المزارعين والصيادين بحضور محافظي الغربية اللواء أشرف الجندى، وكفر الشيخ اللواء علاء عبد المعطي، ونواب كل محافظة، وذلك للاستماع إلي المشكلات التى تواجههم.

كما تفقد الوفد البرلمانى، مزارع الكتان بالغربية، ومحطة بحوث سخا بكفر الشيخ،و بحيرة البرلس.



وضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد دمرداش، النائب علي أبو أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق و النائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنبارى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.