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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لفريق مانشستر سيتي لمباراته أمام كريستال بالاس، المقرر انطلاقها على ملعب "سيلهورست بارك".

التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أورتيغا.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا.

الهجوم: داروين نونيز، إيرلينج هالاند، سافينيو.

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بعد 8 انتصارات، تعادلين، و4 خسائر.

كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، فاز في مباراتين فقط وتعادل في 6 وخسر 6.

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