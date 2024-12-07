تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لفريق مانشستر سيتي لمباراته أمام كريستال بالاس، المقرر انطلاقها على ملعب "سيلهورست بارك".

التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أورتيغا.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا.

الهجوم: داروين نونيز، إيرلينج هالاند، سافينيو.

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بعد 8 انتصارات، تعادلين، و4 خسائر.

كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، فاز في مباراتين فقط وتعادل في 6 وخسر 6.