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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيسة حكومة الدنمارك: مصر شريك أساسي لبلادنا و للاتحاد الأوروبي ككل

رئيسة وزراء الدنمارك
رئيسة وزراء الدنمارك
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قالت مته فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، إن بلادها تعتبر مصر شريك أساسي لبلادهم و للاتحاد الأوروبي ككل، كما أنها شريك إقليمي مهم والشراكة الاستراتيجية بين البلدين مهمة جدًا.

وأضافت فريدريكسن، خلال مؤتمر صحفي جمعها، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بمملكة الدنمارك ونقلته فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك العديد من فرص التعاون الكبيرة مع مصر في مجال الطاقة والتعاون المثمر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأعربت “مته”، عن تقديرها لجهود مصر الدبلوماسية في الشرق الأوسط خاصة في غزة.

وأبدت رئيسة حكومة الدنمارك، استعدادها للاتفاق مع مصر للوصول إلى حل سلمي يخض القضية الفلسطينية.

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