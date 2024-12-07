الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في لبنان.. وميقاتي يتعهد بتطبيق القرار 1701

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على قضاء النبطية في جنوب لبنان، بينما استمر تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، ما أسفر عن 14 انتهاكًا للهدنة التي تم التوصل إليها الجمعة الماضي.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني في منطقتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف في قضاء النبطية، في حين نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني في بلدة العديسة في قضاء مرجعيون.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على علو منخفض في مناطق مختلفة، ما يعكس التصعيد المستمر من قبل الاحتلال في خرق وقف إطلاق النار. وأشارت التقارير إلى أن الاحتلال ارتكب 11 خرقًا إضافيًا في قضاء بنت جبيل، حاصبيا، صور، وعكار.

بذلك، ارتفع إجمالي الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة إلى 155 خرقًا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل تسعة أيام.

من جهته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء في مدينة صور أن الجيش اللبناني سيستمر في تطبيق القرار الدولي 1701، مشيرًا إلى أهمية استقرار جنوب لبنان كشرط أساسي لاستقرار المنطقة بشكل عام. وأضاف أن تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني بالتعاون مع قوات اليونيفيل سيكون أساسًا لاستمرار وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار.