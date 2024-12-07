القاهرة الإخبارية تكشف حقيقة ما تداوله الإعلام الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسرى

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، تفاصيل ما تداول حول صفقة لتبادل المحتجزين.

وقالت دانا أبو شمسية خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أجواء إيجابية حادة عن إمكانية عقد صفقة تبادل للأسري مع حماس، موضحة أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن صفقة تبادل المحتجزين في طريقها للنضوج، وأشارت إلى أن إرادة حماس للتوصل إلى اتفاق تبدو أكبر مما كانت عليه.

وأضافت أن هناك إيجابية حذرة من جانب إسرائيل في عقد اتفاقية تنتهي بالإفراج عن جميع المحتجزين

إسرائيليًا يتم الترويج لما اعتبرته إسرائيل الصفقة الإنسانية أو المرحلة الإنسانية والتي تسعي إسرائيل إلى أن تمتد لـ 43 يومًا تقريبًا وفيها وقف إطلاق جزئي حتي يتم التوصل صفقة كلية.