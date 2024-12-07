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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه باحتواء تداعيات حريق عمارتين سكنيتين

الإشراف الميدانى
الإشراف الميدانى لجهود إحتواء تداعيات حريق عمارتين سكنيتين
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في تدخل سريع من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لاحتواء تداعيات الحريق الذى اندلع بعمارتين سكنيتين مساء أمس بشارع السماد ، كلف المحافظ بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالإشراف الميدانى على جهود مديرية التضامن الاجتماعى والجهات المعنية لحصر الخسائر، وتسليم المساعدات المادية العاجلة، وأيضاً الآجلة للأسر المتضررة من الحريق، فضلاً عن صرف البطاطين والمتطلبات المعيشية، وكذا التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير أماكن الأيواء ، وتقديم كافة مقومات الحياة الكريمة والآمنة لهم.

وكلف بقيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العمارتين لإعداد تقريرها، ليعقب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وهو الذى تواكب مع قيام جهات التحقيق المختصة بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق .

تقديم كافة الخدمات للأسر المتضررة

وأثناء لقاء السكرتير العام المساعد بالأهالي برفقة النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، ونواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ورئيس حي شرق ، ومسئولى التضامن الاجتماعى، أكد على تقديم كافة الخدمات للأسر المتضررة من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهلهم جراء الحريق الذى اندلع بالوحدات السكنية، والذى تم السيطرة عليه و إخماده بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع خسائر فى الأرواح .

وأوضح أنه بالتوازي مع ذلك تم تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لـ 6 حالات تعرضت للإصابة بالاختناق أثناء وقوع الحريق.

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