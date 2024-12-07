بث مباشر.. مؤتمر صحفي بين السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك

تقدم “البوابة نيوز”، اليوم السبت، نقلاً عن قناة «إكسترا نيوز»، بثًا مباشرًا، للمؤتمر الصحفي المنعقد في دولة الدنمارك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيسة حكومة الدنمارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اليوم جلسة مباحثات بمقر رئاسة الوزراء الدنماركي مع مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الدنمارك الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

ووضع السيسي إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

https://www.youtube.com/live/3BMmc32gCcs?si=reUTt_T-GVn96yos