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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يقود فرانكفورت أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش
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أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة أوجسبورج ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

ويشارك النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت، حيث يخوض المباراة في خط الهجوم بجانب هوجو إيكيتيكي.

تشكيل فرانكفورت:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن، روبن كوخ، توتا، أرثر ثياتي.

خط الوسط: محمود داوود، فراس شعيبي، أنجسار كناوف، نيلس نكونكو.

الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

فرانكفورت يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.

المباراة تقام على ملعب فرانكفورت، حيث يسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على الصدارة.

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