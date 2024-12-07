أسامة الشاهد رئيسًا لحزب الحركة الوطنية

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، منذ قليل، عن فوز المهندس أسامة الشاهد رسميًا برئاسة الحزب بالتزكية، جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب، والمنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ووسط حضور كبير من أعضاء وقيادات الحزب بجميع المحافظات وعدد من رموز العمل السياسي والحزبي والإعلامي في مصر.

وجّه رئيس الحزب الفائز بالتزكية، خلال كلمته، الشكر لكل أمناء وقيادات وأعضاء الحزب بالقاهرة والمحافظات، مستعرضًا رؤيته وخطته للعمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أهمية دعم الدولة ومؤسساتها وقيادتنا السياسية خلال المرحلة المقبلة في ظل تحديات إقليمية ودولية تمر بها المنطقة، بما تستدعي منا توحيد الجهود والاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.