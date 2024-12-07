محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة ورفع الإشغالات بشوارع دكرنس

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت بمواصلة جولاته المفاجئة علي المراكز والمدن والاحياء للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين ، حيث تفقد مستوي النظافة بشوارع مدينة دكرنس و الإشغالات ، والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضائهم عن مستوي النظافة والخدمات المقدمة وطالبهم بالحفاظ علي نظافة الشوارع من خلال القاء القمامة داخل الصناديق المتخصصة لها .

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

ووجه اللواء " مرزوق " لرئيس مركز ومدينة دكرنس، مشدداً بتكثيف أعمال النظافة ورفعها أول بأول، وزيادة أعداد الصناديق لمنع إلقاء القمامة علي الأرصفة والجزر الوسطي بالشوارع لتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد على رفع الإشغالات من شوارع المدينة وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.

كما وجه "المحافظ" لرئيس مدينة دكرنس بدمج النباشين بمنظومة النظافة والجمع المنزلي، لتوفير حياه كريمه لهم والحفاظ علي نظافة الشوارع وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

كما التقى بعدد من النباشين وطالبهم بعدم فرز القمامة خارج الصندوق، مؤكداً لهم علي دعمه لتوفير مصدر رزق لهم و لأسرهم ولكن وفقاً للضوابط والشروط التي تضمن نجاح منظومة النظافة.

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