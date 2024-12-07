دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يعود من جوهانسبرج بـ"نقطة" بعد التعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جنوب أفريقي بـ"نقطة" بعد التعادل مع مضيفه أورلاندو بايرتس سلبيا، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة حافظ على الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن اورلاندو بايرتس.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب "أورلاندو ستوديوم" في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبو علي. ‏