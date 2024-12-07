السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع الدنمارك في مختلف المجالات

قال الرئيس السيسي، إن المباحثات تناولت على المستوى الثنائي أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما تم تناول الفرص الاستثمارية في مصر في ظل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها الأساسية المتطورة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تسمح جميعها بتعزيز التعاون في مجال النقل والشحن البحري.

وأكد الرئيس استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية داخل السوق المصري بما لديها من خبرة عالمية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك.

