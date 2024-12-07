مصرع طبيبة شابة ونجلها اختناقاً إثر حريق هائل في شقتهم بطنطا

لقيت طبيبة شابة ونجلها مصرعهما مختنقين، وأصيبت طفلتها بإصابات خطيرة إثر حريق هائل شب بشقة الطبيبة بحي ثان طنطا فى محافظة الغربية.

كانت مدينة طنطا قد شهدت نشوب حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بالطابق الرابع بأحد شوارع حي ثان طنطا، وأسفر الحريق عن وفاة طبيبة شابة، ونجلها، متأثرين بالاختناق الحاد الناتج عن الحريق، وتوقف القلب والتنفس لديهما، وإصابة نجلتها الطفلة بإصابات واختناق حاد، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي بطنطا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي سكان شارع مروان بن الحكم المتفرع من حسان بن ثابت من المتوكل بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، باندلاع حريق هائل بالطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية بالشارع، وارتفاع ألسنة اللهب والادخنة من إحدى الشقق، وانتقلت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وشرطة النجدة ومسئولى حى ثان طنطا والحماية المدنية و٦ سيارات إسعاف.

وتبين بالمعاينة نشوب حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع والأخيرة بعمارة سكنية، وتفحم الشقة والآثاث بها، من جراء الحريق وجرى العثور داخل الشقة على المصابة أسماء محمد، ٣٦ سنة، مصابة بتوقف بالقلب، والتنفس، من جراء الاختناق ونجلها مالك محمد علي، ١٢ عامًا، مصابا بتوقف بالقلب والتنفس، وتوفيا الاثنين متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما في الحريق من جراء الاختناق، ولم تفلح جهود انقاذهما بالمستشفى.

كما جرى نقل الطفلة ليلي محمد علي، 4 سنوات، إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي لمحاولة إنقاذها إثر إصابتها بتوقف بالقلب والتنفس.

وجرى إخماد الحريق وإجراء عمليات تبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق ومعرفة أسبابه وإعداد تقرير بالخسائر.