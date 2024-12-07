المفاوضات في غزة تقترب من نهايتها.. 3 قنوات مستمرة للوصل لصيغة كاملة

أفادت صحيفة معاريف العبرية، أن هناك ثلاث قنوات رئيسية للمفاوضات الجارية في غزة هذه الأيام، وهم قناة عسكرية تهدف إلى إنهاء الحرب، وقناة سياسية تسعى لإنضاج صفقة لتبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وأخرى إنسانية تركز على إعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه القنوات الثلاث متكاملة، وأن إدارة بايدن تتابع هذه المحادثات عن كثب، مؤكدة أنها اتصالات أكثر جدية من السابق.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان نقطة التحول التي سمحت بإعادة استئناف المحادثات، حيث أظهر ترامب رغبة في التحرك بسرعة بعد فوزه، وهو ما تطابق مع مصالح حركة حماس.

كما أوضحت أن المقترحات الحالية تتضمن وقفًا تدريجيًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحابًا من غزة، بالإضافة إلى فتح معبر رفح لتدفق المساعدات.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية في غزة أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 44,664 منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كما بلغ عدد المصابين 105,976، مع استمرار وجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض في مناطق يصعب الوصول إليها. وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 52 شخصًا وإصابة 142 آخرين.