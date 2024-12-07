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السبت 07 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيستون ماييلي: بيراميدز هدفه مواصلة الانتصارات بدوري أبطال أفريقيا

فيستون ماييلي مهاجم
فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز
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قال الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز تماما لمواجهة دجوليبا المالي في إطار دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن جميع اللاعبين مستعدون للقاء ولديهم الرغبة في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة القارية بعد الانتصار الأول، والوصول للنقطة السادسة.

ويلتقي بيراميدز مع دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد، على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأكد ماييلي في المؤتمر الصحفي، أن الفريق لديه الدوافع الكبيرة لتحقيق الانتصار في مواجهة دجوليبا من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر نحو التأهل للدور المقبل من البطولة، والفريق جاهز تماما ومستعد وبكل قوة.

وأضاف المهاجم الكونغولي أن الفريق لم يحصل على الراحة المطلوبة مع نهاية الموسم الماضي واضطر لبدء الموسم الجديد قاريا ثم محليا، وفي ظل حالة عدم الراحة والإجهاد وتلاحم الموسمين يحاول اللاعبون بذل أقصى جهد لديهم للتقدم في جميع البطولات.

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