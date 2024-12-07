أيمن علي يفوز برئاسة اتحاد الدراجات.. تعرف على مجلس الإدارة بالكامل

أسفرت انتخابات الاتحاد المصري للدراجات عن فوز أيمن علي، وقائمته برئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال الدورة الجديدة 2024 – 2028.

ونجح أيمن علي برئاسة الاتحاد المصري للدراجات خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم السبت لاختيار مجلس إدارة جديدة بعدما حصل على 11 صوتا فيما حصل منافسه محمد البخاري على 9 أصوات فيما حصل خالد عوف على صوت واحد.

وجاء الفائزين بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات كالتالي: أحمد جابر، أحمد الخضري، إيهاب صبري، محمد السعيد، سمير عبد العظيم، ندى محمد، هديل مجدي، هاني سعيد، أحمد مصطفى.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات من رئيس و9 أعضاء.

وتشهد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للدراجات حضور 21 هيئة رياضية لها حق الانتخاب والتصويت وهم: المؤسسة العسكرية بالسويس، التجارة بالسويس، الغريب، النوبة، شباب مصر، الفنار، بورفؤاد، بورسعيد الرياضي، المريخ، الرباط وأنوار السفن، تجديف بورسعيد، قارون، محافظة الفيوم، الشبان المسلمين، الفرسان، جزيرة الورد، النصر الجمهوري، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، بهتيم، 6 أكتوبر.