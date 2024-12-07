قافلة طبية بالعاشر من رمضان تخدم 1280 مواطنا وتواصل دعم المناطق النائية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية المبادرات الرئاسية في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القوافل الطبية تُسهم بشكل كبير في الوصول بالخدمات العلاجية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة وفرق العمل الطبية والإدارية في إنجاح هذه المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، أنه أُقيمت قافلة طبية شاملة بالمركز الطبي الـ 28 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، لمدة يومين، اشتملت القافلة على 11 عيادة بـ10 تخصصات طبية، منها الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، والنساء والتوليد، كما خُصصت عيادتان لتخصص الأطفال لتلبية احتياجات أهالي المدينة والمناطق المحيطة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه خلال يومي القافلة، جرى توقيع الكشف الطبي المجاني على 1280 مريضاً، وصُرف العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى تحويل 4 حالات مرضية إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإجراء العمليات الجراحية، وبذلك، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة 46,799 مريضاً، مع تحويل 165 حالة إلى المستشفيات منذ انطلاق المبادرة.

واختتمت فعاليات القافلة الطبية وسط إشادة من أهالي المنطقة بالخدمات المقدمة والجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية لهم، مع التأكيد على استمرار العمل وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للوصول بالخدمات الطبية لكل مواطن في مختلف أنحاء محافظة الشرقية.