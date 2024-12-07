ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التربية الرياضية بسوهاج بطل الجامعة في خماسي كرة القدم والطائرة

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت جامعة سوهاج، فعاليات بطولة خماسي كرة القدم، وبطولة الكرة الطائرة طلبة، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة 270 طالب من مختلف الكليات، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة حريصة على تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية فى إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة، والتى تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة الطلابية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة واعتبارها جزء لا يتجرأ من روتين الحياة اليومي، لما لها من تأثير إيجابي على الصحة العقلية والبدنية، وتجديد النشاط والحيوية لدى الطلاب.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ممارسة الأنشطة الرياضية تساهم فى إتاحة الفرصة امام أكبر عدد من الطلاب لإظهار قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات البدنية بين المشاركين داخل الملاعب، الأمر الذي يساهم فى غرس قيم الانضباط والتنافس الشريف، والعمل الجماعي، والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للألعاب الرياضية.

وأشار الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن نتائج نهائي مباريات بطولة خماسي كرة القدم أسفرت عن فوز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني، وحصول فريق كلية التجارة على المركز الثالث.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه فى ختام بطولة الكرة الطائرة، انتهت المباريات بفوز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفريق كلية تكنولوجيا التعليم بالمركز الثاني.

1000019686
1000019686
1000019684
1000019684
1000019682
1000019682
1000019676
1000019676
1000019680
1000019680
1000019678
1000019678
1000019674
1000019674
1000019668
1000019668
1000019670
1000019670
1000019672
1000019672
1000019666
1000019666
1000019664
1000019664
1000019654
1000019654
1000019652
1000019652
1000019660
1000019660
1000019658
1000019658
1000019656
1000019656
1000019648
1000019648
1000019646
1000019646
1000019650
1000019650
1000019642
1000019642
1000019644
1000019644
1000019640
1000019640
جامعة سوهاج الذكاء الاصطناعي التربية الرياضية بسوهاج التربية الرياضية الطائرة كرة الطائرة كرة القدم كلية التربية الرياضية كلية التجارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي