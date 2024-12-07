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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأجيل المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأنيمبا

جوميز
جوميز
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تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأنيمبا النيجيرى في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقام مساء اليوم السبت.

وكان من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي جوزيه جوميز في الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت نيجيريا، الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة ، قبل أن يتم تأجيله.

وقام المنسق الإعلامي للمباراة بإخطار مسؤولي نادي الزمالك بإقامة المؤتمر الصحفي الخاصة بالبرتغالي جوزيه جوميز في الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت نيجيريا، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، نظراً لوجود بعض الترتيبات فيما يخص المؤتمر لم يتم الانتهاء منها.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأجيل المؤتمر الصحفي الزمالك انيمبا الكونفدرالية