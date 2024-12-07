5 نصائح لمنع السلوك العدواني لدى الأطفال الصغار

في بعض الأحيان يفعل طفلك سلوك إيجابي يجعلك تنبهر بأدائه ، بينما في أوقات أخرى قد يندفع ويسبب مشاكل عديدة حيث لا يتمكن من السيطرة على نفسه أثناء الغضب، مما يدفعه للتصرف بشكل عدواني مثل الضرب أو العض ، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتباعها في التعامل مع طفلك بصورة إيجابية وفقا لما نشره موقع Healthy Childr

1 - علم أفراد أسرتك القواعد

قم بوضع إرشادات وقواعد لسلوكه ثم تابع معه كيفية تطبيقها بصورة صحيحة

2 - ضبط النفس

الأطفال الصغار لا يستطيعون التحكم في أنفسهم ويتطلب منك تعلمهم عدم الضرب أو العض عندما يكونون في حالة غضب ، بل التعبير عن مشاعرهم من خلال الكلمات.

3 - تجنب التهديدات

تجنب ألفاظ التهديد والتخويف لطفلك ومن الأفضل تعليمه بطريقة إيجابية ، ثم ساعد طفلك بما يجب عليه فعله .

4 - "أحسنت"

علم طفلك يتصرف "بشكل ناضج" ، بدلا من الضرب أو الركل أو العض. امتدح طفلك وأظهر له المودة عندما يتصرف بالطرق التي تحبها، مثل أن يكون لطيف

5 - "نحن لا نؤذي بعضنا البعض"

انصح طفلك بعناية وتابعه أثناء اللعب مع أصدقائه وعندما تحدث مشكله دعهم يحلونها بأنفسهم . اشرح أنه لا يوجد عذر لمحاولة إيذاء بعضكما البعض.