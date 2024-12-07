ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

5 نصائح لمنع السلوك العدواني لدى الأطفال الصغار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في بعض الأحيان يفعل طفلك سلوك إيجابي يجعلك تنبهر بأدائه ، بينما في أوقات أخرى قد يندفع ويسبب مشاكل عديدة حيث لا يتمكن من السيطرة على نفسه أثناء الغضب، مما يدفعه للتصرف بشكل عدواني مثل الضرب أو العض ، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتباعها في التعامل مع طفلك بصورة إيجابية وفقا لما نشره موقع Healthy Childr

1 - علم أفراد أسرتك القواعد
قم بوضع إرشادات وقواعد لسلوكه ثم تابع معه كيفية تطبيقها بصورة صحيحة 

2 - ضبط النفس

 الأطفال الصغار لا يستطيعون التحكم في أنفسهم ويتطلب منك تعلمهم عدم الضرب أو العض عندما يكونون في حالة غضب ، بل التعبير عن مشاعرهم من خلال الكلمات.

3 - تجنب التهديدات
تجنب ألفاظ التهديد والتخويف لطفلك ومن الأفضل تعليمه بطريقة إيجابية ، ثم ساعد طفلك بما يجب عليه فعله .

4 - "أحسنت"
 علم طفلك يتصرف "بشكل ناضج" ، بدلا من الضرب أو الركل أو العض. امتدح طفلك وأظهر له المودة  عندما يتصرف بالطرق التي تحبها، مثل أن يكون لطيف

5 - "نحن لا نؤذي بعضنا البعض"
 انصح طفلك بعناية وتابعه أثناء اللعب مع أصدقائه وعندما تحدث مشكله دعهم يحلونها بأنفسهم . اشرح أنه لا يوجد عذر لمحاولة إيذاء بعضكما البعض.

الاطفال الصغار استخدام العنف 5 نصائح هامة ومفيدة لمنع السلوك العدواني طفل صغير التهديدات السلوك العدواني